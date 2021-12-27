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Українські полярники показали незвичайний раритет, що залишився від британців (фото)

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Антарктида, Понеділок 27 грудня 2021 18:54
Українські полярники показали незвичайний раритет, що залишився від британців (фото) Фото: українські полярники показали незвичайний раритет від британців (facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Роман Мирончук

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" показали раритетну рукописну книгу коктейлів, яка залишилася на станції відтоді, як вона належала Британії.

Фото незвичайного раритету опублікував Національний антарктичний науковий центр на своїй сторінці в Facebook.

У даній книзі зібрано понад півсотні рецептів, кожен з яких доповнюється тематичним малюнком.

Українські полярники показали незвичайний раритет, що залишився від британців (фото)

Полярники показали британську рукописну книгу коктейлів (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Судячи з напису на форзаці, цю книгу британські полярники отримали в подарунок в 1984 році. Такий щедрий презент їм зробив любитель коктейлів з круїзного судна World Discoverer, яке тоді відвідувало станцію. Припускаємо, що ця історія була пов'язана з існуванням на "Фарадеї" власного бару - найпівденнішого на планеті", - йдеться в повідомленні.

Українські полярники показали незвичайний раритет, що залишився від британців (фото)

Полярники показали британську рукописну книгу коктейлів (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Автор книги з почуттям гумору. Він залишив дисклеймер, що не несе відповідальності за осіб, які вживають зазначене в книзі

Українські полярники показали незвичайний раритет, що залишився від британців (фото)

Полярники показали британську рукописну книгу коктейлів (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Рукопис досі зберігається в барі "Фарадей", але тепер вже на українській станції "Академік Вернадський". Українці зберегли і сам бар, і його назву.

Українські полярники показали незвичайний раритет, що залишився від британців (фото)

Полярники показали британську рукописну книгу коктейлів (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Полярники також зазначили, що для них це не стільки збірка рецептів, як музейний експонат. Оскільки на станції немає стільки інгредієнтів, які вимагають дані рецепти.

Українські полярники показали незвичайний раритет, що залишився від британців (фото)

Полярники показали британську рукописну книгу коктейлів (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Зазначимо, що користувачі мережі зацікавилися рецептами коктейлів з книги і попросили українських полярників сфотографувати всі рецепти. Полярники повідомили, що спробують це зробити.

Нагадаємо, названо п'ять найкращих рецептів святкових алкогольних та безалкогольних напоїв. Якщо ви чекаєте вдома гостей, то зможете їх здивувати своїми коктейлями.

Раніше лікар назвав п'ять простих способів позбутися від похмілля.

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Академик Вернадский алкоголь
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