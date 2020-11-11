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Украинские полярники в Антарктиде попали в снеговую ловушку: впечатляющие фото

Среда 11 ноября 2020 18:26
Украинские полярники в Антарктиде попали в снеговую ловушку: впечатляющие фото
Станцию "Академик Вернадский" замело снегом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Антарктиде украинских полярников засыпало снегом

Украинскую станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде замело снегом. При этом высота снежного покрова достигла 169-170 см. Для этого времени года это считается рекордным показателем.

Об этом в среду, 11 ноября, сообщил Национальный антарктический научный центр на своей странице в Facebook.

Фото со станции прислал руководитель 25 УАЭ со станции "Академик Вернадский" Юрий Отруба.

Украинские полярники в Антарктиде попали в снеговую ловушку: впечатляющие фото

Станцию "Академик Вернадский" замело снегом (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Теперь нашим полярникам прибавилось работы, как откопать путь наружу", - говорится в сообщении.

Украинские полярники в Антарктиде попали в снеговую ловушку: впечатляющие фото

Станцию "Академик Вернадский" замело снегом (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Стоит отметить, что в данное время температура воздуха, где находится станция "Академик Вернадский", составляет -0,1 градуса. При этом по ощущениям -15,3. Скорость ветра составляет 9 м/с, видимость - 1 км. Снег продолжает падать, а влажность воздуха составляет 100%.

Украинские полярники в Антарктиде попали в снеговую ловушку: впечатляющие фотоУкраинские полярники в Антарктиде попали в снеговую ловушку: впечатляющие фото

Станцию "Академик Вернадский" замело снегом (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Напомним, к украинским полярникам в Антарктиде зашел на огонек "гость". К нашим исследователям пожаловал тюлень-крабоед и вытоптал практически весь снег возле домика.

Ранее украинские ученые показали потрясающее фото пингвинов в Антарктиде. Животные выстроились в очередь к океану, чтобы добыть там рыбу. При этом сейчас в районе антарктической станции весна. Пингвины, судя по всему, решили устроить себе ранний завтрак.

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