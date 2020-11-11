Українські полярники в Антарктиді потрапили у снігову пастку: вражаючі фото

Станцію "Академік Вернадський" замело снігом (колаж: РБК-Україна)

В Антарктиді українських полярників засипало снігом

Українську станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді замело снігом. При цьому висота сніжного покриву досягла 169-170 см. Для цієї пори року це вважається рекордним показником.

Про це в середу, 11 листопада, повідомив Національний антарктичний науковий центр на своїй сторінці в Facebook.

Фото зі станції надіслав керівник 25 УАЕ зі станції "Академік Вернадський" Юрій Отруба.

Станцію "Академік Вернадський" замело снігом (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Тепер нашим полярникам додалося роботи, як розкопати шлях назовні", - йдеться в повідомленні.

Станцію "Академік Вернадський" замело снігом (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Варто відзначити, що зараз температура повітря, де знаходиться станція "Академік Вернадський", становить -0,1 градуса. При цьому за відчуттями -15,3. Швидкість вітру 9 м/с, видимість - 1 км. Сніг продовжує падати, а вологість повітря становить 100%.

Станцію "Академік Вернадський" замело снігом (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Нагадаємо, до українських полярників в Антарктиді зайшов на вогник "гість". До наших дослідників завітав тюлень-крабоїд і витоптав практично весь сніг біля будиночка.

Раніше українські вчені показали приголомшливе фото пінгвінів в Антарктиді. Тварини вишикувалися в чергу до океану, щоб добути там рибу. При цьому зараз в районі антарктичної станції весна. Пінгвіни, судячи з усього, вирішили влаштувати собі ранній сніданок.