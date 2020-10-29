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К украинским полярникам в Антарктиде зашел на огонек "гость": вытоптал весь снег

Четверг 29 октября 2020 15:40
К украинским полярникам в Антарктиде зашел на огонек "гость": вытоптал весь снег
В Антарктиде тюлень зашел в гости к украинским ученым (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинские ученые рассказали о приключениях тюленя на станции

В Антарктиде, неподалеку от украинской станции "Академик Вернадский" ученые рассказали о милом госте, который пришел "погреться". К нашим исследователям пожаловал тюлень-крабоед и вытоптал практически весь снег возле домика. Об этом на своей странице в Facebook рассказала инженер-исследователь Радиоастрономического института Национальной академии наук Анна Соина.

"Вчера вечером к нам пришел гость. "Вытоптал" нам большую часть снега, намотав несколько кругов по станции и несколько всех удивил", - подписала снимок Анна и опубликовала несколько фотографий забавного животного.

К украинским полярникам в Антарктиде зашел на огонек &quot;гость&quot;: вытоптал весь снегК украинским полярникам в Антарктиде зашел на огонек &quot;гость&quot;: вытоптал весь снег

К украинским ученым зашел на огонек тюлень (фото: Евгений Прокопчук)

В комментариях пользователи восхитились красавцем-тюленем и спросили, что же он хотел от людей на станции. Анна Соина ответила, что тюлень приблизился к станции после ужина, ему что-то очень не понравилось.

  • Допоміг з прибиранням снігу, красунчик! Крабоїди бувають флегматами, а бувають дуже агресивними, їх навіть косатки побоюються.
  • Чудовий нахабний гість!
  • Да, он уже после ужина, где-то с 20.00 по 22.00 появился, так что точно не на запах. Да и судя по поведению, как раз наоборот, ему что-то не нравилось у нас.

Как мы писали ранее, в Антарктиде, неподалеку от украинской станции "Академик Вернадский" сняли потрясающее фото пингвинов. Животные выстроились в очередь к океану, чтобы добыть там рыбу.

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