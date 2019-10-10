ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українські патріоти приготували зухвалий сюрприз бойовикам на Донбасі (фото)

STYLERЖиття    10.10.2019 - 11:16
Українські патріоти приготували зухвалий сюрприз бойовикам на Донбасі (фото)
Фото: Донецьк ( facebook.com/Игорь Іванов)

Терористів на Донбасі чекає патріотична акція

Українські патріоти приготували бойовикам на окупованому Донбасі зухвалий сюрприз. На День захисника України, 14 жовтня над небом Донецька піднімуть величезний український прапор. Його розміри досягнуть 120 квадратних метрів. Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter Влад Борода.

"На Покрову піднімемо на повітряних кульках над Донецьком державний прапор розміром 120 м2", - написав Борода в соцмережі.

Українські патріоти приготували зухвалий сюрприз бойовикам на Донбасі (фото)

Скріншот поста (twitter.com/Analytic_center)

У коментарях користувачі мережі зазначили, що з нетерпінням чекають цієї події і поцікавилися, о котрій годині планується акція.

Українські патріоти приготували зухвалий сюрприз бойовикам на Донбасі (фото)Скріншот коментарів (twitter.com/Analytic_center)

Як ми раніше писали, персонал одного з відомих столичних закладів "Портер Паб", який знаходиться в районі Позняки, відмовився обслуговувати компанію ветеранів АТО українською мовою.

Зеленський планує відновити мовлення українських телеканалів на Донбасі Зеленський назвав головну мету свого президентства
Новини України Донбас
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся