Украинские пампушки с чесноком: секрет с тестом, о котором знают немногие

Тесто нужно вымешивать довольно долго. Оно должно быть очень мягким и податливым. При этом в процессе замеса лучше добавлять растительное масло, а не муку.

Ингредиенты:

Для теста:

Теплое молоко - 200 г

Мука - 300-320 г

Дрожжи сухие быстродействующие - 5 г (или 15 г живых дрожжей)

Сахар - 1 ст. л. без горки

Соль - 0,5 ч. л. с горкой

Растительное масло - 2 ст. л.

Для поливки:

Укроп, петрушка

Чеснок - 3-5 зубчиков

Вода - 3 ст. л.

Растительное масло - 2 ст. л.

Пошаговое приготовление

В теплое молоко добавьте дрожжи и сахар. Оставьте на 5-10 минут. За это время дрожжи должны активироваться и начать пениться.

Добавьте соль, растительное масло и муку. Замесите мягкое тесто. Вымешивайте тесто 5-10 минут до однородного состояния.

Выложите тесто в миску, смазанную растительным маслом. Накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 40-60 минут.

Измельчите чеснок и зелень. Добавьте воду и растительное масло.

Тесто разделите на 15 частей. Смажьте форму растительным маслом. Выложите пампушки. Накройте пищевой пленкой и дайте им подойти 15-20 минут.

Выпекайте 20-22 минуты в духовке, заранее прогретой до 180 градусов.

Смажьте горячие пампушки чесноком и накройте пищевой пленкой. Оставьте на 10-20 минут минимум. Но лучше до самого остывания, чтобы пампушки хорошо пропитались чесноком и зеленью.