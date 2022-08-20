Канадский хлеб на воде по рецепту украинки: пошаговое приготовление
Домашний хлеб в духовке - это всегда вкуснее магазинного, особенно, если приготовить его с медом по канадскому рецепту.
Как это сделать, рассказала украинская кулинар на канале YouTube Смаколик.юа.
Список ингредиентов:
Для опары:
- 660 мл воды
- 30 г меда
- 10 г сухих дрожжей (30 г прессованных)
- 2 ст. л муки
Для замеса теста:
- 20 г соли
- 50 г сливочного масла
- 650 г цельнозерновой муки
- 1 ст. л кумина (зиры) - по желанию
- 470 г муки высшего сорта
Пошаговое приготовление
К теплой воде добавьте мед, перемешайте до полного растворения меда. Добавьте сухие дрожжи, перемешайте. Добавьте муку и перемешайте венчиком до однородности массы. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 10-15 минут.
Размешайте опару венчиком, добавьте соль, растопленное (не горячее) масло, цельнозерновую муку. Размешайте ложкой, добавьте по желанию кумин.
Добавьте муку высшего сорта и вымесите тесто. Оно должно получиться однородным, тугим и не очень липким.
Сформируйте из теста шар, положите его в смазанную маслом миску и накройте пищевой пленкой. Сделайте несколько проколов ножом.
Оставьте тесто в теплом месте подходить на 1,5-2 часа. Оно должно увеличиться в объеме вдвое.
Выложите тесто на смазанную растительным маслом рабочую поверхность, сформируйте колбаску и разрежьте на три части. Из каждой сделайте шарик и накройте пищевой пленкой. Пусть отдохнет 15 минут в теплом месте.
Возьмите форму, обработайте маслом (или выстелите пергаментной бумагой). Сформируйте из теста паляницу по форме. Накройте пищевой пленкой и оставьте на час. Снимите пленку и отправьте в разогретую духовку.
Время выпекания 40-45 минут, проверяйте готовность деревянной палочкой.
После духовки выньте хлеб из формы. Оставьте хлеб охлаждаться на решетке на 2-3 часа.
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