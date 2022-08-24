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Українські пампушки з часником: секрет з тістом, про який мало хто знає

Українські пампушки з часником (скріншот)
Автор: Світлана Мащенко

Українські пампушки з часником будуть відмінно підходити до м'ясних, рибних других страв, супів, і звичайно ж - борщу! Але є деякі нюанси приготування такої випічки, про які ви можете не знати.

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Тісто потрібно вимішувати досить довго. Воно повинно бути дуже м'яким і податливим. При цьому в процесі замісу краще додавати рослинну олію, а не борошно.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • Тепле молоко - 200 г
  • Борошно - 300-320 г
  • Дріжджі сухі швидкодіючі - 5 г (або 15 г живих дріжджів)
  • Цукор - 1 ст. л. без гірки
  • Сіль - 0,5 ч. л. з гіркою
  • Рослинна олія - 2 ст. л.

Для поливання:

  • Кріп, петрушка
  • Часник - 3-5 зубчиків
  • Вода - 3 ст. л.
  • Рослинна олія - 2 ст. л.

Покрокове приготування

У тепле молоко додайте дріжджі і цукор. Залиште на 5-10 хвилин. За цей час дріжджі повинні активуватися і почати пінитися.

Додайте сіль, рослинну олію і борошно. Замісіть м'яке тісто. Вимішуйте тісто 5-10 хвилин до однорідного стану.

Викладіть тісто в миску, змащену олією. Накрийте харчовою плівкою і залиште в теплому місці на 40-60 хвилин.

Подрібніть часник і зелень. Додайте воду і олію.

Тісто розділіть на 15 частин. Змастіть форму олією. Викладіть пампушки. Накрийте харчовою плівкою і дайте їм підійти 15-20 хвилин.

Випікайте 20-22 хвилини в духовці, заздалегідь прогрітій до 180 градусів.

Змастіть гарячі пампушки часником і накрийте харчовою плівкою. Залиште на 10-20 хвилин мінімум. Але краще до самого охолодження, щоб пампушки добре просочилися часником і зеленню.

Раніше ми писали про швидке дріжджове тісто для будь-якої випічки.

Також читайте, як спекти канадський хліб на воді за рецептом українки.

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