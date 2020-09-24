Украинские и британские десантники отработали штурм населенных пунктов: фото и видео учений

Украинские и британские десантники провели совместные военные учения, которые стали одним из этапов масштабных стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия-2020". Военные форсировали Днепр под прикрытием истребителей с воздуха.

В Офисе президента Украины на странице в Facebook опубликовали кадры с этих ярких учений, которые состоялись под Николаевом и Херсоном.

Отмечается, что это стали первыми учения подобного уровня, которые Украина проводит в статусе члена Программы расширенных возможностей НАТО.

По словам командующего войсками оперативного командования "Север" Валерия Залужного, подразделения около села Львово отрабатывали штурм населенных пунктов, наступление с ходу на неподготовленную оборону, атаку переднего края противника, бой за овладение ротными опорными пунктами на первой позиции, применение тактического воздушного десанта.

Так, по "легенде", десантники должны были сначала с боем захватить плацдарм на противоположном берегу большой реки, а затем обеспечить переправу своих войск.

Украинские и британские десантники в рамках учений "форсировали" Днепр (фото: facebook.com/president.gov.ua)

В тактических учениях принимали участие 3-я батальонная тактическая группа 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск ВС Украины и РТГр 16-й десантно-штурмовой бригады ВС Великобритании.

Кроме того, в районе Кинбурнской косы около поселка Виноградное отработали стрельбы с РСЗО "Ольха" и "Ураган" по объектам в глубине "обороны противника". Также отрабатывалось применение ударного БПАК Bayraktar.

После этого в порту Скадовск прошли тактические учения 124-й отдельной бригады территориальной обороны - отрабатывалась оборона морского порта, побережья и отражения диверсионно-разведывательных сил противника.

Видео: Под Херсоном состоялись учения украинских и британских десантников

Ранее сообщалось, что Великобритания попала в скандал после поста о военных учениях в Украине, в котором рассказали о "заднем дворе России".

Напомним, что американские бомбардировщики будут регулярно патрулировать небо над Украиной.