Українські та британські десантники відпрацювали штурм населених пунктів: фото і відео навчань

Українські та британські десантники провели спільні військові навчання, які стали одним з етапів масштабних стратегічних командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля-2020". Військові форсували Дніпро під прикриттям винищувачів з повітря.

В Офісі президента України на сторінці в Facebook опублікували кадри з цих яскравих навчань, які відбулися під Миколаєвом і Херсоном.

Зазначається, що це стали першими навчання такого рівня, які Україна проводить у статусі члена Програми розширених можливостей НАТО.

За словами командувача військ оперативного командування "Південь" Валерія Залужного, підрозділи біля села Львово відпрацьовували штурм населених пунктів, наступ з ходу на непідготовлену оборону, атаку переднього краю противника, бій за оволодіння ротними опорними пунктами першої позиції, застосування тактичного повітряного десанту.

Так, за "легендою", десантники повинні були спочатку з боєм захопити плацдарм на протилежному березі великої річки, а потім забезпечити переправу своїх військ.

Українські та британські десантники в рамках навчань "форсували" Дніпро (фото: facebook.com/president.gov.ua)

У тактичних навчаннях брали участь 3-я батальйонна тактична група 80-ї окремої десантно-штурмової бригади десантно-штурмових військ ЗС України та РТГр 16-ї десантно-штурмової бригади ЗС Великої Британії.

Крім того, в районі Кінбурнської коси біля селища Виноградне відпрацювали стрільби з РСЗВ "Вільха" і "Ураган" по об'єктах в глибині "оборони противника". Також відпрацьовується застосування ударного БПАК Bayraktar.

Після цього в порту Скадовськ пройшли тактичні навчання 124-ї окремої бригади територіальної оборони - відпрацьовувалася оборона морського порту, узбережжя і відбиття диверсійно-розвідувальних сил противника.

Відео: Під Херсоном відбулися навчання українських та британських десантників

Раніше повідомлялося, що Велика Британія потрапила в скандал після поста про військові навчання в Україні, в якому розповіли про "задній двір Росії".

Нагадаємо, що американські бомбардувальники будуть регулярно патрулювати небо над Україною.