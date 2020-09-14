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Американские бомбардировщики будут регулярно патрулировать небо над Украиной

Украина , Понедельник 14 сентября 2020 15:29
Американские бомбардировщики будут регулярно патрулировать небо над Украиной
Фото: вооружение (facebook.com/kpszsu)
Автор: Максим Зайченко

В понедельник, 14 сентября, в сопровождении истребителей Воздушных сил Вооруженных сил Украины, три стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н патрулировали воздушное пространство Украины. Такие патрулирования будут регулярными.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Как отмечается, бомбардировщики под прикрытием украинских истребителей взяли курс в акваторию Черного моря для совместных действий со странами-партнерами в сфере коллективной безопасности.

"Такие патрулирования будут носить регулярный характер, ведь миссии В-52 в небе Украины являются частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд Королевских Военно-воздушных сил Великобритании. Экипажи B-52 обеспечивают возможности коллективной обороны для США, союзников по НАТО и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что стратегические партнеры Украины в очередной раз намекают российскому руководству, что не оставят Украину наедине и не дадут превратить Черное и Азовское моря во внутренние озера РФ.

Напомним, РФ расценила полеты самолетов США над Украиной как отработку ракетных ударов.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе бомбардировщики США появились в воздушном пространстве Украины впервые за 26 лет. Командование американских Военно-воздушных сил заявило, что это были учения по интеграции с украинскими истребителями.

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