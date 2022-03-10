Украинские бойцы показали, как наша "Верба" уничтожает врага: громкое видео

Украинские военные успешно используют мощное вооружение против оккупанта - реактивную систему залпового огня "Верба", которая дает фору российскому "Граду".
Смотрите ниже в материале Styler эффектные кадры работы нашей родной РСЗО.
В ВСУ рассказали, что в войне против захватчика Украинские военные применяют новейшие РСЗО "Верба", созданные на базе "Града". Такое мощное оружие создано Харьковским конструкторским бюро имени Морозова.
А вот на этом громком видео ниже бойцы показали, как эффектно это выглядит из салона "Вербы".
Ранее мы писали, что в Коростене двое белорусов погибли от самолетов РФ.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!