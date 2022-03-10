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Українські бійці показали, як наша "Верба" знищує ворога: гучне відео

Автор: Світлана Мащенко

Українські військові успішно використовують потужне озброєння проти окупанта - реактивну систему залпового вогню "Верба", яка дає фору російському "Градові".

Дивіться нижче в матеріалі Styler ефектні кадри роботи нашої рідної РСЗВ.

У ЗСУ розповіли, що у війні проти загарбника Українські військові застосовують новітні РСЗВ "Верба", створені на базі "Граду". Така потужна зброя створена Харківським конструкторським бюро імені Морозова.

А от на цьому гучному відео нижче бійці показали, як ефектно це виглядає з салону "Верби".

Раніше ми писали, що в Коростені двоє білорусів загинули від літаків РФ.

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