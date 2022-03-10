В Коростене двое белорусов погибли от самолетов РФ, вылетевших из Беларуси

Российские самолеты, взлетавшие с Белорусского аэродрома, убили в Коростене трех человек, двое из которых оказались гражданами Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПС Украины.

Так, в городе Коростень Житомирской области российские захватчики с самолетов обстреляли гражданских людей и объекты инфраструктуры.

По словам мэра Коростеня, Владимира Москаленко, в результате авиаудара погибли три человека. Один украинец и еще двое - граждане Беларуси, получившие ожоги, несовместимые с жизнью.

"Они остановились на машинах и не знали, что как раз с белорусских аэродромов вылетят российские самолеты и будут бомбить город Коростень", - заявил мэр города.