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В Коростене двое белорусов погибли от самолетов РФ, вылетевших из Беларуси

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Коростень, Четверг 10 марта 2022 21:04
В Коростене двое белорусов погибли от самолетов РФ, вылетевших из Беларуси Фото: российские самолеты из Беларуси убили белорусов в Коростене (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Светлана Мащенко

Российские самолеты, взлетавшие с Белорусского аэродрома, убили в Коростене трех человек, двое из которых оказались гражданами Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПС Украины.

Так, в городе Коростень Житомирской области российские захватчики с самолетов обстреляли гражданских людей и объекты инфраструктуры.

По словам мэра Коростеня, Владимира Москаленко, в результате авиаудара погибли три человека. Один украинец и еще двое - граждане Беларуси, получившие ожоги, несовместимые с жизнью.

"Они остановились на машинах и не знали, что как раз с белорусских аэродромов вылетят российские самолеты и будут бомбить город Коростень", - заявил мэр города.

Ранее в Генеральном штабе заявили, что оккупант перебрасывает авиацию в Беларусь, планируя новые удары по городам Украины.

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