В Коростене двое белорусов погибли от самолетов РФ, вылетевших из Беларуси
Российские самолеты, взлетавшие с Белорусского аэродрома, убили в Коростене трех человек, двое из которых оказались гражданами Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПС Украины.
Так, в городе Коростень Житомирской области российские захватчики с самолетов обстреляли гражданских людей и объекты инфраструктуры.
По словам мэра Коростеня, Владимира Москаленко, в результате авиаудара погибли три человека. Один украинец и еще двое - граждане Беларуси, получившие ожоги, несовместимые с жизнью.
"Они остановились на машинах и не знали, что как раз с белорусских аэродромов вылетят российские самолеты и будут бомбить город Коростень", - заявил мэр города.
Ранее в Генеральном штабе заявили, что оккупант перебрасывает авиацию в Беларусь, планируя новые удары по городам Украины.
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