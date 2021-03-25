Украинские археологи показали на видео, как работает подводная экспедиция

Исследователи изучали обломки древних кораблей, доставать на поверхность которые не собираются, чтобы не повредить артефакты.

В перспективе ученые намерены создать на Хортице подводный и надводный музеи затонувших кораблей. Сейчас в реставрационном ангаре на острове "Хортица" сохраняют экспонаты для будущего музея судоходства: 5 старинных кораблей и пушечный лафет.

Целью бесконтактного мониторингового исследования, которое археологи провели в конце зимы и начале весны, было картирование и построение трехмерных моделей двух деревянных судов.

В нынешней подводной экспедиции принимали участие археологи заповедника "Хортица", одесского дайв-клуба, а также специалисты Центра подводных исследований при Киевском национальном университете им. Т.Г. Шевченко. Исследователи провели обследование и фотофиксацию двух объектов в русле старого Днепра. Один из них - плоскодонный транспорт, который вероятно затонул в конце ХIХ - начала ХХ века, а второй - небольшая шлюпка из состава судов Днепровской флотилии 1736 - 1739 годов.

Видео: Запорожские археологи провели подводную экспедицию для исследования старинных затонувших кораблей

Для этого каждый из объектов должен быть сфотографирован примерно тысячу раз. После получения его вида в цифровом формате ученые могут заниматься научными исследованиями его состояния и динамикой изменений.

Кроме того, сейчас готовится пакет документов для занесения объектов в Реестр недвижимых памятников Украины.

"У нас есть множество интересных и важных объектов без статуса памятников, поэтому эта работа должна вестись каждый год. Она поможет сохранить большое количество уникальных памятников и увеличить туристический потенциал", - рассказал заведующий отделом археологии и охраны памятников Национального заповедника "Хортица" Дмитрий Кобалия.

Зима и начало весны является самым благоприятным временем для гидроархеологии, так как вода очень прозрачная - до 5 метров, в то время как летом - всего 1 метр.

Видео: Зимняя подводная экспедиция запорожских археологов по изучению затонувших кораблей в реке Днепр