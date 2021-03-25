Українські археологи показали на відео, як працює підводна експедиція

Дослідники вивчали уламки стародавніх кораблів, діставати на поверхню які не збираються, щоб не пошкодити артефакти.

У перспективі вчені мають намір створити на Хортиці підводний і надводний музеї затонулих кораблів. Зараз у реставраційному ангарі на острові "Хортиця" зберігають експонати для майбутнього музею судноплавства: 5 старовинних кораблів і гарматний лафет.

Метою безконтактного моніторингового дослідження, яке археологи провели наприкінці зими й напочатку весни, було картування та побудова тривимірних моделей двох дерев'яних суден.

У нинішній підводної експедиції брали участь археологи заповідника "Хортиця", одеського дайв-клубу, а також фахівці Центру підводних досліджень при Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка. Дослідники провели обстеження і фотофіксацію двох об'єктів в річищі старого Дніпра. Один з них - плоскодонний транспорт, який ймовірно затонув у кінці ХІХ - початку XX століття, а другий - невеличка шлюпка зі складу суден Дніпровської флотилії 1736 - 1739 років.

Відео: Запорізькі археологи провели підводну експедицію для дослідження старовинних затонулих кораблів

Для цього кожен з об'єктів має бути сфотографований приблизно тисячу разів. Після отримання його вигляду в цифровому форматі науковці можуть займатися науковими дослідженнями його стану та динамікою змін.

Крім того, зараз готується пакет документів для занесення об'єктів до Реєстру нерухомих пам'яток України.

"У нас є безліч цікавих і важливих об’єктів без статусу пам’яток, тому ця робота повинна вестись кожен рік. Вона допоможе зберегти велику кількість унікальних пам’яток і збільшити туристичний потенціал", - розповів відділом археології та охорони пам'яток Національного заповідника "Хортиця" Дмитро Кобалія.

Зима і початок весни є найсприятливішим часом для гідроархеології, оскільки вода дуже прозора - до 5 метрів, в той час, як влітку - всього 1 метр.

Відео: Зимова підводна експедиція запорізьких археологів з вивчення затонулих кораблів в річці Дніпро