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Под Черниговом обнаружили древние иконы в руинах старой больницы: им около 150 лет

Новина українською → Черниговская область, Четверг 25 февраля 2021 21:24
Под Черниговом обнаружили древние иконы в руинах старой больницы: им около 150 лет Под Черниговом обнаружили древние иконы (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В селе Новые Млыны Черниговской области обнаружили древние иконы из уничтоженного храма. Эти иконы нашли во время работ в сгоревшей старой сельской больнице. Больница сгорела еще 16 лет назад, и никто не знал, что там в стенах могут находиться иконы.

Детали рассказали в сообществе "Мы и село Новые Млыны" в Facebook.

Руины старой больницы начали разбирать только сейчас, хотя сгорела она еще 16 лет назад. Выяснилось, что некоторые из внутренних стен сделаны из древних икон. Вероятно, эти иконы были вынесены из Николаевской церкви. Этот шедевр зодческого искусства Левобережной Украины XVIII века разрушили еще в 1930-х годах.

Работники больницы вспомнили о пациенте, который там проходил лечение в 1990-х годах. Он молился на стены. Оказалось, что это был священник Павел Льодок, который стал жертвой репрессий. Его врачи тогда сочли сумасшедшим, так как он утверждал, что видит в стенах лики святых.

На некоторых иконах сохранились даты – 1896 год и есть предположение, что остальным иконам может быть еще больше лет.

Под Черниговом обнаружили древние иконы в руинах старой больницы: им около 150 летПод Черниговом обнаружили древние иконы в руинах старой больницы: им около 150 летПод Черниговом обнаружили древние иконы в руинах старой больницы: им около 150 летПод Черниговом обнаружили древние иконы в руинах старой больницы: им около 150 летПод Черниговом обнаружили древние иконы в руинах старой больницы: им около 150 летПод Черниговом обнаружили древние иконы в руинах старой больницы: им около 150 летПод Черниговом обнаружили древние иконы в руинах старой больницы: им около 150 лет

Древние иконы нашли во время работ на руинах старой сельской церкви

Жители села хотят привести иконы в порядок и отдать их в Свято-Троицкий храм. Эта церковь построена еще в 1800 году и сохранилась до сих пор.

"Есть мысль отдать найденные раритеты в Троицкую церковь торжественно. В принципе, часть из них можно реставрировать. Но работы по ликвидации сгоревшей больницы еще далеко не окончены. И кто знает, может там будут новые находки", - говорится в публикации.

Под Черниговом обнаружили древние иконы в руинах старой больницы

Напомним, ранее мы писали о том, что под Одессой нашли останки неизвестного громадного зверя, который жил миллионы лет назад.

А также рассказывали о том, что археологи обнаружили красивейшие сокровища викингов.

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