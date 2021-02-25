Под Черниговом обнаружили древние иконы в руинах старой больницы: им около 150 лет

В селе Новые Млыны Черниговской области обнаружили древние иконы из уничтоженного храма. Эти иконы нашли во время работ в сгоревшей старой сельской больнице. Больница сгорела еще 16 лет назад, и никто не знал, что там в стенах могут находиться иконы.

Детали рассказали в сообществе "Мы и село Новые Млыны" в Facebook.

Руины старой больницы начали разбирать только сейчас, хотя сгорела она еще 16 лет назад. Выяснилось, что некоторые из внутренних стен сделаны из древних икон. Вероятно, эти иконы были вынесены из Николаевской церкви. Этот шедевр зодческого искусства Левобережной Украины XVIII века разрушили еще в 1930-х годах.

Работники больницы вспомнили о пациенте, который там проходил лечение в 1990-х годах. Он молился на стены. Оказалось, что это был священник Павел Льодок, который стал жертвой репрессий. Его врачи тогда сочли сумасшедшим, так как он утверждал, что видит в стенах лики святых.

На некоторых иконах сохранились даты – 1896 год и есть предположение, что остальным иконам может быть еще больше лет.

Древние иконы нашли во время работ на руинах старой сельской церкви

Жители села хотят привести иконы в порядок и отдать их в Свято-Троицкий храм. Эта церковь построена еще в 1800 году и сохранилась до сих пор.

"Есть мысль отдать найденные раритеты в Троицкую церковь торжественно. В принципе, часть из них можно реставрировать. Но работы по ликвидации сгоревшей больницы еще далеко не окончены. И кто знает, может там будут новые находки", - говорится в публикации.

Под Черниговом обнаружили древние иконы в руинах старой больницы