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Украинская ведущая назвала Путина "героем нашего времени" и порадовалась за людей на Донбассе

Автор: Styler

Украинская ведущая Снежана Егорова, поддержавшая недавно Владимира Путина, продолжает позориться, живя в стране. После признания "ЛДНР" Кремлем она сообщила, что президент России "герой нашего времени".

Об этом она вещает в своем Telegram-канале.

Также Егорова очень радуется за людей Донбасса, ведь, по ее мнению "туда пришел мир".

Вот что пишет одиозная ведущая.

"Друзья мои, ПРЕКРАСНЫЕ!!! Я знаю, что ВЫ ПОВЕРИТЕ!!! Сегодня я весь день до вечера слушала АПОКАЛИПСИС!!! Откровение Иоанна Богослова. Потом пояснения и размышления о нем Андрея Ткачева…..А в єто время Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Бог в помощь! Пусть придет мир на землю Донбасса", - написала Снежана.

Она публикует видео с обращением Путина к россиянам и называет его "героем".

"Историчное решение героя нашего времени. Без ложного пафоса", - резюмирует Егорова.

Скриншот Telegram/Снежана Егорова

Как мы ранее писали, появились доказательства того, что обстрел территории РФ велся из оккупированной части ОРДЛО.

Ранее Россия начала распространять новый фейк о ВСУ. Якобы беременных женщин заставляют воевать.

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Снежана Егорова