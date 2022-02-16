ru ua
Чт, 17 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Беременных заставляют воевать": Россия распространяет новый фейк о ВСУ

Новина українською →
Харьков, Среда 16 февраля 2022 22:12
"Беременных заставляют воевать": Россия распространяет новый фейк о ВСУ Фото: Россия распространяет новый фейк о ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Styler

Россия начала распространять новый фейк касательно Вооруженных сил Украины. В РФ заявляют, что в украинскую армию якобы принудительно забирают женщин, которые находятся на 6-7 месяце беременности.

Об этом рассказал начальник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин, сообщает сайт города Харькова.

"На сегодняшний день одно из самых "интересных" информационных сообщений, которое начали распространять в Белгороде, было о том, что беременных женщин на 6-7 месяце принудительно забирают в ВСУ, заставляют идти и воевать", - заявил Дудин.

Он также отметил, что Россия постоянно пытается расшатать ситуацию.

Россия распространяет новый фейк о ВСУ

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал правду о своей 89-летней матери, которая ездила в оккупированный Луганск. При этом он развенчал фейк о том, что якобы она осталась одна в Лугаснкой области.

Чиновник заявил, что его мать находится сейчас в Киеве, и опроверг информацию, которая была опубликована в некоторых СМИ, о том, что Данилов оставил мать на произвол судьбы.

Мы также писали о том, что аферисты из РФ раскручивают в соцсетях новую схему с украинским Монобанком. Чтобы привлечь внимание украинцев злоумышленники используют фото одного из соучредителей Монобанка Олега Гороховского.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины фейк
LITE
Мода на грани: почему бренд Schiaparelli полюбился миру и почему его ненавидела Коко Шанель
Мода на грани: почему бренд Schiaparelli полюбился миру и почему его ненавидела Коко Шанель