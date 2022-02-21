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Появились доказательства того, что обстрел территории РФ велся из оккупированной части ОРДЛО

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Донбасс, Понедельник 21 февраля 2022 19:45
Появились доказательства того, что обстрел территории РФ велся из оккупированной части ОРДЛО Коллаж РБК-Украина: обстрел территории РФ велся из оккупированной части ОРДЛО
Автор: Styler

Волонтеры провели исследование и смогли определить точную геолокацию реактивной системы залпового огня (РСЗО), из которой была обстреляна пограничная территория в Ростовской области РФ.

Об этом сообщает Международное волонтерское сообщество InformNapalm.

OSINT исследование показало, что обстрел произошел в 4 часа утра 19 февраля из населенного пункта Суходол Луганской области, который находится на неподконтрольной Украине территории.

В тот же день российские СМИ сообщали, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело "по факту покушения на убийство, совершенное общеопасным способом из-за обстрела приграничной территории Ростовской области РФ со стороны Украины".

На следующий день пропагандистский канал NewsFront опубликовал видео, которое якобы подтверждает обстрел территории РФ со стороны Украины.

Волонтеры заметили, что внизу видео, которое выложили российские пропагандисты, остались координаты расположения камеры в системе СК-42 (так называемые "прямоугольные координаты"), которые используются только для военных целей.

Появились доказательства того, что обстрел территории РФ велся из оккупированной части ОРДЛО

Скриншот с видео

Специалисты перевели данные координаты в привычную для гражданских людей систему WGS-84. В этой системе указанные координаты будут выглядеть как 48°34′32.5″N 39°35′03.1″E.

Интересно, что по указанным координатам находится населенный пункт Суходил (до декоммунизации в Украине этот населенный пункт назывался Пионерское, которое до сих пор хранится на русских картах). Геолокация расположения камеры указана на карте красным треугольником:

Появились доказательства того, что обстрел территории РФ велся из оккупированной части ОРДЛО

Карта (informnapalm.org)

Эта территория с 2014 года неподконтрольна украинским военным и контролируется российскими оккупантами.

Напомним, украинцам рассказали, как не стать жертвой дезинформации.

Ранее Россия начала распространять новый фейк о ВСУ. Якобы беременных женщин заставляют воевать.

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