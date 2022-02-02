Поддержавшая Путина Егорова не успокаивается: выходит в прямые эфиры и вещает

Украинская ведущая Снежана Егорова, публично поддержавшая Владимира Путина, продолжает свою пропагандистскую деятельность. Так, она уже завела себе новый Telegram-канал, а также активно ведет YouTube, где выходит в прямые эфиры.

Егорова продолжает пропаганду

После того, как на Facebook ведущая получила массу негативных комментариев в свой адрес и волну критики, она решила переключиться на другие соцсети. Она создала свой Telegram-канал, где снова делится своим мнением относительно событий в стране и конечно же тезиса о том, что у "США свои планы на Украину".

Снежана благодарит режиссера Оксану Байрак за то, что та за нее вступилась и сообщила, что Егоровой просто завидуют, поэтому и обрушились с критикой.

Эфиры на YouTube

Не оставила ведущая без внимания и YouTube. Там у нее тоже свой канал с прямыми выходами в эфир. В них она рассказывает, какая она интеллектуальная и начитанная исключительно на русском языке. Также она обсуждает политиков и ситуацию в стране.

Интересно, что под видео нет ни единого негативного комментария. Очевидно, ведущая подчищает критику. А вот, что пишут Снежане ее восхищенные поклонники. Кстати, многие из них из России.

Вы - луч Света в темном царстве беспросветной украинской реальности!

Никогда не попадаю на трансляции прямые, к сожалению, так как разница большая по времени (Владивосток), но я с Вами, всегда смотрю и слушаю в записи.

Светлая, мудрая женщина! Спасибо большое, Снежана! Привет из Питера.

Критика Егоровой

К слову, позицию матери прокомментировала и дочь Снежаны, актриса и телеведущая Анастасия Ровинская. Со слезами на глазах девушка заявила, что ей больно и неприятно из-за поступка родственницы, а также уточнила, что они уже год не общались.

Одной из тех, кто публично осудил Снежану, стала писательница и дизайнер Ольга Навроцкая. Егоровой не понравились высказывания жены Фагота в ее адрес, и она отправила ей личное оскорбительное сообщение.