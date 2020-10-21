Украинская теннисистка ждет ребенка от скандального нападающего киевского "Динамо"

Ольга Янчук и Жерсон Родригес (коллаж: РБК-Украина)

Спортсменка Ольга Янчук беременна от Жерсона Родригеса

Нападающий киевского "Динамо" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес скоро станет отцом. Ребенка ждет его возлюбленная украинская теннисистка Ольга Янчук, которая пришла поддержать его в матче против "Ювентуса".

Спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram фото с НСК "Олимпийский".

"Поддерживаем папу", - подписала фото Янчук, на котором видно заметно округлившийся животик.

Ольга Янчук (фото: instagram.com/olgaianchuk)

Стоит отметить, что поединок между "Динамо" и "Ювентусом" прошел вчера, 20 октября. Киевская команда потерпела поражение со счетом 0:2. Во втором тайме за киевлян вышел нападающий Жерсон Родригес.

Интересно, что Родригес стал первым люксембуржцем, который сыграл в основной стадии Лиги чемпионов.

О романе Родригеса и Янчук стало известно этим летом. Футболист отмечал 25-летие в столице Турции вместе со своей новой возлюбленной.

Ольга Янчук за время своей спортивной карьеры выиграла 15 турниров ITF в одиночном и парном разрядах. Спортсменка выше 213-й позиции в рейтинге WTA не поднималась.

Родригес известен своим непростым характером. На одной из первых тренировок в Киеве он подрался с игроком "Динамо" Виталием Буяльским. Во время игры с "Шахтером" у него был конфликт с главным тренером Алексеем Михайличенко.

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