Украинская теннисистка ждет ребенка от скандального нападающего киевского "Динамо"

Спортсменка Ольга Янчук беременна от Жерсона Родригеса
Нападающий киевского "Динамо" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес скоро станет отцом. Ребенка ждет его возлюбленная украинская теннисистка Ольга Янчук, которая пришла поддержать его в матче против "Ювентуса".
Спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram фото с НСК "Олимпийский".
"Поддерживаем папу", - подписала фото Янчук, на котором видно заметно округлившийся животик.
Ольга Янчук (фото: instagram.com/olgaianchuk)
Стоит отметить, что поединок между "Динамо" и "Ювентусом" прошел вчера, 20 октября. Киевская команда потерпела поражение со счетом 0:2. Во втором тайме за киевлян вышел нападающий Жерсон Родригес.
Интересно, что Родригес стал первым люксембуржцем, который сыграл в основной стадии Лиги чемпионов.
О романе Родригеса и Янчук стало известно этим летом. Футболист отмечал 25-летие в столице Турции вместе со своей новой возлюбленной.
Ольга Янчук за время своей спортивной карьеры выиграла 15 турниров ITF в одиночном и парном разрядах. Спортсменка выше 213-й позиции в рейтинге WTA не поднималась.
Родригес известен своим непростым характером. На одной из первых тренировок в Киеве он подрался с игроком "Динамо" Виталием Буяльским. Во время игры с "Шахтером" у него был конфликт с главным тренером Алексеем Михайличенко.
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