Українська тенісистка чекає дитину від скандального нападника київського "Динамо"

Ольга Янчук і Жерсон Родрігес (колаж: РБК-Україна)

Спортсменка Ольга Янчук вагітна від Жерсона Родрігеса

Нападник київського "Динамо" і збірної Люксембургу Жерсон Родрігес незабаром стане батьком. Дитину чекає його кохана українська тенісистка Ольга Янчук, яка прийшла підтримати його у матчі проти "Ювентуса".

Спортсменка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото з НСК "Олімпійський".

"Підтримуємо тата", - підписала фото Янчук, на якому видно помітно кругленький животик.

Ольга Янчук (фото: instagram.com/olgaianchuk)

Варто зазначити, що поєдинок між "Динамо" і "Ювентусом" пройшов вчора, 20 жовтня. Київська команда зазнала поразки з рахунком 0:2. У другому таймі за киян вийшов нападник Жерсон Родрігес.

Цікаво, що Родрігес став першим люксембуржцем, який зіграв в основній стадії Ліги чемпіонів.

Про роман Родрігеса і Янчук стало відомо влітку. Футболіст відзначав 25-річчя в столиці Туреччини разом зі своєю новою коханою.

Ольга Янчук за час своєї спортивної кар'єри виграла 15 турнірів ITF в одиночному і парному розрядах. Спортсменка вище 213-й позиції в рейтингу WTA не підіймалася.

Родрігес відомий своїм непростим характером. На одному з перших тренувань у Києві він побився з гравцем "Динамо" Віталієм Буяльським. Під час гри з "Шахтарем" у нього був конфлікт з головним тренером Олексієм Михайличенком.

Нагадаємо, ПриватБанк відреагував на заяву Руслана Ротаня про зникнення грошей.