ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Заявление Ротаня - фейк: скандал с ПриватБанком получил продолжение

Воскресенье 18 октября 2020 10:33
Заявление Ротаня - фейк: скандал с ПриватБанком получил продолжение
ПриватБанк отреагировал на новый скандал (фото: РБК-Украина)
Автор: Styler

ПриватБанк отреагировал на заявление Руслана Ротаня о пропаже денег

В ПриватБанке отреагировали на заявление экс-футболиста, а ныне тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня, который накануне рассказал, что из его ячейки в банке пропали деньги. Произошло это, по словам известного спортсмена, после обыска, который устроили сотрудники Государственной фискальной службы.

Представители же банка говорят: заявление Руслана Ротаня о пропаже денег в ПриватБанке - фейк.

"ПриватБанк работает исключительно в рамках действующего законодательства, и выполнил постановление суда о проведении следственных действий в отношении сейфовой ящика, при этом, в постановлении суда не были указаны данные владельца, а только номер ящика депозитария банка", - сообщили Styler в пресс-службе финансового учреждения.

Следственные действия проходили еще 17 сентября согласно процессуальным нормам, на период проведения действий отделение было оцеплено силовиками и не обслуживало клиентов.

"Открытие сейфовой шкатулки проводилось с ведением видеозаписи, с составлением описи содержимого, более того - в ящике находился листок учета прихода и расхода денег, и остаток в нем совпадал с тем, что было изъято и внесено в опись правоохранителями", - добавили в ПриватБанке.

Ранее мы писали, как недавно во Львове банкомат ПриватБанка выдал пенсионерке сувенирные деньги.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь ПриватБанк

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь