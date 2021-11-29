Украинская школьница победила на всемирном конкурсе поэзии в Париже

Во Франции в Париже прошел международный конкурс поэзии Poésie en liberté, в котором победила 15-летняя украинская школьница Анна-Мария Баландина.
Об этом сообщает Главком.
Девушка прочитала свой стих на французском языке, который называется Le Caricaturiste ("Карикатурист").
Премию Deuxième Prix украинке вручил мэр пятого округа Парижа. Награждение проходило в торжественном зале заседаний у Пантеона.
Украинка Анна-Мария Баландина стала победительницей всемирного конкурса поэзии (фото: glavcom.ua)
После победы Анна-Мария отправилась на встречу с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко.
Украинка Анна-Мария Баландина стала победительницей всемирного конкурса поэзии (фото: glavcom.ua)
Девушка также прокомментировала важное событие в своей жизни, и подчеркнула, что для нее большая честь принести Украине эту победу. Тем более, что до этого украинцы никогда не побеждали в данном конкурсе.
Украинка учится во французском лицее имени Анны Киевской в Киеве.
Отметим, что благодаря победе в конкурсе, теперь Анны-Мария сможет издать сборник своих произведений, который появится во всех библиотеках Франции.
Впервые международный конкурс поэзии прошел во Франции в 1998 году. В нем могут принимать участие учебные заведения со всего мира, но есть одно важное условие: обучение там должно проходить на французском языке.
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