Українська школярка перемогла на всесвітньому конкурсі поезії в Парижі

Дівчина прочитала свій вірш французькою мовою, який називається Le Caricaturiste ("Карикатурист").

Премію Deuxième Prix українці вручив мер п'ятого округу Парижа. Нагородження проходило в урочистому залі засідань біля Пантеону.

Українка Анна-Марія Баландіна стала переможницею всесвітнього конкурсу поезії (фото: glavcom.ua)

Після перемоги Анна-Марія вирушила на зустріч з послом України у Франції Вадимом Омельченком.

Українка Анна-Марія Баландіна стала переможницею всесвітнього конкурсу поезії (фото: glavcom.ua)

Дівчина також прокоментувала важливу подію у своєму житті, і підкреслила, що для неї велика честь принести Україні цю перемогу. Тим більше, що до цього українці ніколи не перемагали в даному конкурсі.

Українка навчається у французькому ліцеї імені Анни Київської в Києві.

Зазначимо, що завдяки перемозі в конкурсі, тепер Анни-Марія зможе видати збірку своїх творів, яка з'явиться у всіх бібліотеках Франції.

Вперше міжнародний конкурс поезії пройшов у Франції в 1998 році. У ньому можуть брати участь навчальні заклади з усього світу, але є одна важлива умова: навчання там має проходити французькою мовою.