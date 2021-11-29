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Українська школярка перемогла на всесвітньому конкурсі поезії в Парижі

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Франція, Понеділок 29 листопада 2021 22:16
Українська школярка перемогла на всесвітньому конкурсі поезії в Парижі Фото: українка перемогла на всесвітньому конкурсі поезії (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

У Франції в Парижі пройшов Міжнародний конкурс поезії Poésie en liberté, в якому перемогла 15-річна українська школярка Анна-Марія Баландіна.

Про це повідомляє Главком.

Дівчина прочитала свій вірш французькою мовою, який називається Le Caricaturiste ("Карикатурист").

Премію Deuxième Prix українці вручив мер п'ятого округу Парижа. Нагородження проходило в урочистому залі засідань біля Пантеону.

Українська школярка перемогла на всесвітньому конкурсі поезії в Парижі

Українка Анна-Марія Баландіна стала переможницею всесвітнього конкурсу поезії (фото: glavcom.ua)

Після перемоги Анна-Марія вирушила на зустріч з послом України у Франції Вадимом Омельченком.

Українська школярка перемогла на всесвітньому конкурсі поезії в Парижі

Українка Анна-Марія Баландіна стала переможницею всесвітнього конкурсу поезії (фото: glavcom.ua)

Дівчина також прокоментувала важливу подію у своєму житті, і підкреслила, що для неї велика честь принести Україні цю перемогу. Тим більше, що до цього українці ніколи не перемагали в даному конкурсі.

Українка навчається у французькому ліцеї імені Анни Київської в Києві.

Зазначимо, що завдяки перемозі в конкурсі, тепер Анни-Марія зможе видати збірку своїх творів, яка з'явиться у всіх бібліотеках Франції.

Вперше міжнародний конкурс поезії пройшов у Франції в 1998 році. У ньому можуть брати участь навчальні заклади з усього світу, але є одна важлива умова: навчання там має проходити французькою мовою.

Нагадаємо, на "Танцях з зірками 2021" переміг актор Антон Логай і його партнерка Анна Кареліна. Пара протягом усього сезону демонструвала хороші результати. Судді також захоплювалися їх підтримками.

Раніше українка Олена Мороз зі Львова перемогла у світовому конкурсі краси Woman of the Universe-2021. Вона підкорила всіх не тільки своєю красою, а й розумом, і небайдужістю до інших людей.

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