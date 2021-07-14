Игроки сборной Украины засветилась со скандальным рэпером Бастой, посещавшим Крым

Игроки украинской сборной по футболу после Евро 2020 поехали отдыхать в Турцию. Там они сфотографировались со скандальным рэпером Бастой, который посещал Крым.
Об этом стало известно из Instagram игрока Виталия Миколенко.
На снимке он и Роман Яремчук стоят довольные с хип-хоп исполнителем Василием Вакуленко (Бастой).
Фотография была сделана в отеле Maxx Royal Kemer Resort. Именно туда отправились на отдых футболисты. Там же отдыхает и исполнитель Баста.
Реакция бывшего главы "Правого сектора" Сергея Стерненко не заставила себя ждать. Он сообщил, что ему стыдно за наших спортсменов.
"Стыдно за таких футболистов сборной. Футболисты Миколенко и Яремчук выложили фото с Вакуленко "Бастой", который отличился гастролями в оккупированном Крыму, участием в пропагандистских мероприятиях и поддержке его оккупации и нападением его охраны в Киеве на вопрос украинца про Крым. Может, Яремчук и Миколенко не в курсе, что на страну, за которую они выступают, напала Россия и постоянно убивает украинцев?" - написал Стерненко на своей странице в Telegram.
Там же в комментариях подоспела реакция и украинцев.
В 2017-м году Василий Вакуленко угодил с подачи СБУ в "черный список" Министерства культуры, как деятель, представляющий угрозу национальной безопасности Украины. Причиной тому стало посещение оккупированного Крыма.
Пробыл он в этом списке с запретом на въезд на территорию Украины до 16 сентября 2020 года, после - ограничение было снято. Недавно Баста успешно выступил в Одессе, несмотря на угрозы активистов сорвать его концерт.
Как мы ранее писали, рэпер Баста дал концерты в Одессе.