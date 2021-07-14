Гравці збірної України засвітилася зі скандальним репером Бастою, який відвідував Крим

Гравці української збірної з футболу після Євро 2020 поїхали відпочивати до Туреччини. Там вони сфотографувалися зі скандальним репером Бастою, який відвідував Крим.
Про це стало відомо з Instagram гравця Віталія Миколенко.
На знімку він і Роман Яремчук стоять задоволені з хіп-хоп виконавцем Василем Вакуленком (Бастою).
Фотографія була зроблена в готелі Maxx Royal Kemer Resort. Саме туди вирушили на відпочинок футболісти. Там же відпочиває і виконавець Баста.
Реакція колишнього глави "Правого сектора" Сергія Стерненка не змусила себе чекати. Він повідомив, що йому соромно за наших спортсменів.
"Соромно за таких футболістів збірної. Футболісти Миколенко І Яремчук виклали фото з Вакуленко "Бастою", який відзначився гастролями в окупованому Криму, участю в пропагандистських заходах і підтримці його окупації і нападом його охорони в Києві на питання українця про Крим. Може, Яремчук і Миколенко не в курсі, що на країну, за яку вони виступають, напала Росія і постійно вбиває українців?"- написав Стерненко на своїй сторінці в Telegram.
Там же в коментарях приспіла реакція і українців.
У 2017-му році Василь Вакуленко потрапив з подачі СБУ в "чорний список" Міністерства культури, як діяч, що представляє загрозу національній безпеці України. Причиною тому стало відвідування окупованого Криму.
Пробув він у цьому списку із забороною на в'їзд на територію України до 16 Вересня 2020 року, після - обмеження було знято. Нещодавно Баста успішно виступив в Одесі, незважаючи на погрози активістів зірвати його концерт.
Як ми раніше писали, репер Баста дав концерти в Одесі.