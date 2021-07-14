Гравці збірної України засвітилася зі скандальним репером Бастою, який відвідував Крим

На знімку він і Роман Яремчук стоять задоволені з хіп-хоп виконавцем Василем Вакуленком (Бастою).

Фотографія була зроблена в готелі Maxx Royal Kemer Resort. Саме туди вирушили на відпочинок футболісти. Там же відпочиває і виконавець Баста.

Українська збірна сфотографувалася з Бастою (фото: instagram.com/mikola_16)

Реакція "Правого сектора" на фото футболістів

Реакція колишнього глави "Правого сектора" Сергія Стерненка не змусила себе чекати. Він повідомив, що йому соромно за наших спортсменів.

"Соромно за таких футболістів збірної. Футболісти Миколенко І Яремчук виклали фото з Вакуленко "Бастою", який відзначився гастролями в окупованому Криму, участю в пропагандистських заходах і підтримці його окупації і нападом його охорони в Києві на питання українця про Крим. Може, Яремчук і Миколенко не в курсі, що на країну, за яку вони виступають, напала Росія і постійно вбиває українців?"- написав Стерненко на своїй сторінці в Telegram.

Як відреагували українці

Там же в коментарях приспіла реакція і українців.

Від Романа не очікував...

Спортсмени то лише спортсмени, не треба робити з них ідолів, це просто переоцінені робітники.

Бляха, це багато в кого так. Навіть я коли кажу знайомим та родичам, що Басту треба гнати з України, смороду кажуть " А що він такого зробив?"

Ну Миколенко гаразд, він більшу частину ігор нафідив. Але Яремчук... Ех.

Так, професійного спорту взагалі не має існувати. Або не має бути до нього жодної суспільної уваги.

Наскільки мені відомо, наша збірна вся російськомовна або більшість так точно. Живуть вони відповідно у московському дискурсі, так чи інакше.

Чим же прославився Баста в Україні?

У 2017-му році Василь Вакуленко потрапив з подачі СБУ в "чорний список" Міністерства культури, як діяч, що представляє загрозу національній безпеці України. Причиною тому стало відвідування окупованого Криму.

Пробув він у цьому списку із забороною на в'їзд на територію України до 16 Вересня 2020 року, після - обмеження було знято. Нещодавно Баста успішно виступив в Одесі, незважаючи на погрози активістів зірвати його концерт.