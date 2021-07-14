Игроки сборной Украины засветилась со скандальным рэпером Бастой, посещавшим Крым

Игроки украинской сборной по футболу после Евро 2020 поехали отдыхать в Турцию. Там они сфотографировались со скандальным рэпером Бастой, который посещал Крым.

Об этом стало известно из Instagram игрока Виталия Миколенко.

На снимке он и Роман Яремчук стоят довольные с хип-хоп исполнителем Василием Вакуленко (Бастой).

Фотография была сделана в отеле Maxx Royal Kemer Resort. Именно туда отправились на отдых футболисты. Там же отдыхает и исполнитель Баста.

Украинская сборная сфотографировалась с Бастой (фото: instagram.com/mikola_16)

Реакция "Правого сектора" на фото футболистов

Реакция бывшего главы "Правого сектора" Сергея Стерненко не заставила себя ждать. Он сообщил, что ему стыдно за наших спортсменов.

"Стыдно за таких футболистов сборной. Футболисты Миколенко и Яремчук выложили фото с Вакуленко "Бастой", который отличился гастролями в оккупированном Крыму, участием в пропагандистских мероприятиях и поддержке его оккупации и нападением его охраны в Киеве на вопрос украинца про Крым. Может, Яремчук и Миколенко не в курсе, что на страну, за которую они выступают, напала Россия и постоянно убивает украинцев?" - написал Стерненко на своей странице в Telegram.

Как отреагировали украинцы

Там же в комментариях подоспела реакция и украинцев.

От Романа не ожидал...

Спортсмени то лише спортсмени, не треба робити з них ідолів, це просто переоцінені робітники.

Бляха, це багато в кого так. Навіть я коли кажу знайомим та родичам, що Басту треба гнати з України, вони кажуть "А що він такого зробив?"

Ну Миколенко ладно, чел большую часть игр нафидил. Но Яремчук... Эх.

Так, професійного спорту взагалі не має існувати. Або не має бути до нього жодної суспільної уваги.

Наскільки мені відомо наша збірна вся російськомовна або більшість так точно. Живуть вони відповідно у московському дискурсі, так чи інакше.

Чем же прославился Баста в Украине?

В 2017-м году Василий Вакуленко угодил с подачи СБУ в "черный список" Министерства культуры, как деятель, представляющий угрозу национальной безопасности Украины. Причиной тому стало посещение оккупированного Крыма.

Пробыл он в этом списке с запретом на въезд на территорию Украины до 16 сентября 2020 года, после - ограничение было снято. Недавно Баста успешно выступил в Одессе, несмотря на угрозы активистов сорвать его концерт.