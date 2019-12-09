ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинская регбистка Наталья Мазур стала лицом авиакомпании

STYLERПерсоны    09.12.2019 - 12:15
Украинская регбистка Наталья Мазур стала лицом авиакомпании
Украинская регбистка Наталья Мазур стала лицом Fly Emirates (фото: facebook.com/y.golyk)

Лицо украинской регбистки Натальи Мазур украсило самолет Fly Emirates

Фото игрока национальной сборной Украины по регби-7 Наталии Мазур украсило один из самолетов Fly Emirates. Украинская спортсменка привлекла внимание одной из крупнейших авиакомпаний мира после Чемпионата Европы по регби-7, который прошел в 2018 году в Днепре. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник премьер-министра Юрий Голик, ранее работавший советником главы Днепропетровской ОГА (2015-2019).

"Эта работа стала результатам проекта Президента Федерации регби Днепропетровской области Дениса Давыдова и собственника Lustre Art Игоря Дехи. Перед туром Мировой серии регби-7 в Дубаи, а это уже 50 лет развития этого вида спорта в стране, на самолетах одной из лучших авиакомпаний мира Fly Emirates появилась фотография игрока Национальной Сборной Украины по регби-7 Наталии Мазур", - написал он.

Украинская регбистка Наталья Мазур стала лицом авиакомпании

Украинская регбистка Наталья Мазур стала лицом Fly Emirates (фото: facebook.com/y.golyk)

В 2018 году на Чемпионате Европы по регби-7 в Днепре сборная Украины заняла второе место. Юрий Голик был одним из представителей ДнепрОГА, которые помогали провести турнир.

Регби-7 - один из видов регби-футбола. Матч по регби-7 представляет собой соревнование двух команд, в каждой из которых по семь игроков, игра длится два тайма по семь минут с перерывом не более двух минут. Как и в регби-15, основной задачей игроков на поле является зарабатывание очков путем заноса мяча в зачетную зону соперника или поражение Н-образных ворот выше перекладины.

В Украине появятся Госагентства в сфере искусства, культуры и спорта Это очень круто! 18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (видео)
Новости Украины спорт
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь