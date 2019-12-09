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Українська регбістка Наталя Мазур стала обличчям авіакомпанії

STYLERПерсони    09.12.2019 - 12:15
Українська регбістка Наталя Мазур стала обличчям авіакомпанії
Українська регбістка Наталя Мазур стала обличчям Fly Emirates (фото: facebook.com/y.golyk)

Обличчя української регбістки Наталії Мазур прикрасило літак Fly Emirates

Фото гравця національної збірної України з регбі-7 Наталії Мазур прикрасило один з літаків Fly Emirates. Українська спортсменка привернула увагу однієї з найбільших авіакомпаній світу після Чемпіонату Європи з регбі-7, який пройшов у 2018 році в Дніпрі. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник прем'єр-міністра Юрій Голик, який раніше працював радником голови Дніпропетровської ОДА (2015-2019).

"Ця робота стала результатами проекту Президента Федерації регбі Дніпропетровської області Дениса Давидова і власника Lustre Art Ігоря Дехи. Перед туром Світової серії з регбі-7 в Дубаї, а це вже 50 років розвитку цього виду спорту в країні, на літаках однієї з найкращих авіакомпаній світу Fly Emirates з'явилася фотографія гравця Національної Збірної України з регбі-7 Наталії Мазур", - написав він.

Українська регбістка Наталя Мазур стала обличчям авіакомпанії

Українська регбістка Наталя Мазур стала обличчям Fly Emirates (фото: facebook.com/y.golyk)

У 2018 році на Чемпіонаті Європи з регбі-7 в Дніпрі збірна України посіла друге місце. Юрій Голик був одним з представників ДніпрОГА, які допомагали провести турнір.

Регбі-7 - один з видів регбі-футболу. Матч з регбі-7 являє собою змагання двох команд, у кожній з яких по сім гравців, гра триває два тайми по сім хвилин з перервою не більше двох хвилин. Як і у регбі-15, основним завданням гравців на полі є заробляння очок шляхом занесення м'яча в залікову зону суперника або поразка Н-подібних воріт вище поперечини.

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