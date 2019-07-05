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Украинская певица попала в серьезное ДТП (фото)

STYLERЖизнь    05.07.2019 - 14:26
Украинская певица попала в серьезное ДТП (фото)
Певица Иванна Багова попала в ДТП (Коллаж РБК-Украина)

За рулем автомобиля в момент ДТП был бойфренд певицы Иванны Баговой

Украинская певица родом из Закарпатья Иванна Багова попала в серьезную аварию по дороге в Словакию. Вместе с матерью они оказались в больнице. Ее бойфренд, который был за рулем автомобиля, также пострадал.  Об этом сообщает издание The Quebec Times.

Иванна Багова уже несколько лет живет и работает в Словакии и в тот день они вместе с матерью и ее молодым человеком возвращались из Украины, где были на отдыхе у родственников.

Украинская певица попала в серьезное ДТП (фото)

Иванна Багова (facebook.com/ivanna.bagova)

Молодой человек певицы был за рулем белого BMW. В какой-то момент он не справился с управлением и на полной скорости влетел в забор. Точная причина ДТП на данный момент неизвестна.

У молодого человека – перелом ключицы, у мамы артистки – ушибы внутренних органов, а сама Иванна Багова серьезно травмировала руку и врачам пришлось провести экстренную операцию.

Девушка обвиняет в аварии своего молодого человека и отмечает, что на следующей неделе она должна выступить на "Славянском базаре".

"Слава Богу, что я сломала только руку в автомобильной аварии. После того, как мы провели в ожидании на таможне 8 часов, оказалось, что мой парень психопат, и это надо лечить. Но самое главное, мы выжили", - прокомментировала девушка ситуацию.

 

Украинская певица попала в ДТП в Словакии (facebook.com/ivanna.bagova)

Иванна Багова стала популярной после того, как выиграла в популярном музыкальном конкурсе в Словакии. После этого ее пригласили в эту страну на работу.

Иванна Багова - Start It

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в авиакатастрофе погиб американский мультимиллиардер, нефтяной магнат Кристофер Клайн.

А также мы рассказывали о том, что в Киевской области произошло масштабное ДТП с пострадавшими.

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