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Українська співачка потрапила в серйозну ДТП (фото)

STYLERЖиття    05.07.2019 - 14:26
Українська співачка потрапила в серйозну ДТП (фото)
Співачка Іванна Багова потрапила в ДТП (Колаж РБК-Україна)

За кермом автомобіля в момент ДТП був бойфренд співачки Іванни Багової

Українська співачка родом із Закарпаття Іванна Багова потрапила в серйозну аварію по дорозі в Словаччину. Разом з матір'ю вони опинилися в лікарні. Її бойфренд, який був за кермом автомобіля, також постраждав. Про це повідомляє видання The Times Quebec.

Іванна Багова вже кілька років живе і працює в Словаччині і в той день вони разом з матір'ю і її молодим чоловіком поверталися з України, де були на відпочинку у родичів.

Українська співачка потрапила в серйозну ДТП (фото)

Іванна Багова (facebook.com/ivanna.bagova)

Молодий чоловік співачки був за кермом білого BMW. У якийсь момент він не впорався з керуванням і на повній швидкості влетів у паркан. Точна причина ДТП на даний момент невідома.

У молодої людини – перелом ключиці, у мами артистки – забиття внутрішніх органів, а сама Иванна Багова серйозно травмувала руку і лікарям довелося провести екстрену операцію.

Дівчина звинувачує в аварії молодого чоловіка і зазначає, що наступного тижня вона повинна виступити на "Слов'янському базарі".

"Слава Богу, що я тільки зламала руку в автомобільній аварії. Після того, як ми провели в очікуванні на митниці 8 годин, виявилося, що мій хлопець психопат, і це треба лікувати. Але найголовніше, ми вижили", - прокоментувала дівчина ситуацію.

 

Українська співачка потрапила в ДТП у Словаччині (facebook.com/ivanna.bagova)

Іванна Багова стала популярною після того, як виграла в популярному музичному конкурсі в Словаччині. Після цього її запросили в цю країну на роботу.

Іванна Багова - Start It

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