В Киевской области произошло масштабное ДТП с пострадавшими

Фото: место ДТП (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

ДТП в Киевской области произошло с участием 5 транспортных средств

На автодороге Киев-Ковель произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием четырех автомобилей и одного микроавтобуса. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Киевской области.

По данным полиции, в результате аварии пострадали водители и пассажиры двух автомобилей, но не уточняется число пострадавших. ДТП произошло вчера около 15:00 с участием автомобилей Volkswagen Golf, Hyundai Accent, Skoda Octavia, Lexus GX 470 и автобуса "Рута". В полиции назвали причину аварии.

Фото: место ДТП (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

"По словам свидетеля, автомобиль Skoda совершал обгон, и сразу после того столкнулся с Volkswagen. Водитель Volkswagen в тот момент совершал поворот налево. Однако, из-за столкновения с Skoda, завершить поворот не удалось, и Volkswagen отбросило на Lexus, далее по инерции на Hyundai и автобус "Рута", - говорится в сообщении.

Напомним, в июне на трассе Киев-Чоп в Ровенской области столкнулись грузовик, маршрутка с 15 пассажирами и легковой автомобиль. В результате аварии травмировался водитель КАМАЗа, его доставили в больницу. Никто из пассажиров микроавтобуса не пострадал.

РБК-Украина писало, что в Киеве на проспекте Валерия Лобановского в районе Stereo Plaza внедорожник на встречной полосе разбил пять автомобилей, в результате чего пострадали два человека.