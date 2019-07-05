ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В авиакатастрофе на Багамах погиб известный миллиардер: летел с празднования дня рождения

STYLERЖизнь    05.07.2019 - 09:02
В авиакатастрофе на Багамах погиб известный миллиардер: летел с празднования дня рождения
Авиакатастрофа (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Угольный магнат погиб в авиакатастрофе после празднования дня рождения

Известный американский миллиардер Кристофер Клайн погиб в четверг, 4 июля, в авиакатастрофе на Багамах. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на друзей Клайна.

Известно, что пассажирский вертолет, на котором находился Кристофер Клайн и еще шесть человек потерпел крушение на Багамских островах, где миллиардер праздновал свой день рождения.

 Вертолет направлялся с островов в город Форт-Лодердейл, в штате Флорида. После того, как вертолет взлетел, он исчез с радаров, а потом упал в Атлантический океан. К месту происшествия были вызваны спасатели. Они обнаружили тела погибших. Сообщается также, что на борту было четыре женщины и трое мужчин.

Гибель Кристофера Клайна подтвердили друзья из близкого окружения миллиардера. На данный момент причина крушения вертолета неизвестна.

В авиакатастрофе на Багамах погиб известный миллиардер: летел с празднования дня рождения

Скриншот поста (twitter.com/cesummary)

Кристофер Клайн – известный миллиардер из штата Западная Вирджиния. По данным журнала Forbes, его состояние оценивается в 1,8 миллиарда долларов. Агентство Bloomberg назвало 60-летнего Кристофера Клайна "новым угольным королем".

По некоторым данным, на борту вертолета также находилась дочь миллиардера. Кристофер Клайн — угольный магнат, промышленник и филантроп. В угольной отрасли также трудились его отец и дед. В 2011 году пожертвовал пять миллионов долларов медицинскому факультету Западной Вирджинии. В 2015 году пожертвовал миллион долларов для предвыборной кампании Джеба Буша. У него было два брака, которые закончились разводом и четверо детей. 

Напомним, ранее мы писали о том, что в авиакатастрофе на Гавайях погиб украинец.

А также рассказывали о том, что стали известны детали трагедии с дельтапланом под Полтавой.

Жуткая трагедия: во Львовской области погиб ребенок На Гавайях произошло крушение самолета, есть жертвы
Новости Украины авиакатастрофагибельМиллиардер
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь