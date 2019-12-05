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Украинская песня стала самой популярной в РФ: что известно

STYLERПерсоны    05.12.2019 - 18:41
Украинская песня стала самой популярной в РФ: что известно
Украинская песня стала самой популярной в России (коллаж: РБК-Украина)

Песня украинских музыкантов возглавила рейтинг за 2019 год

Украинская песня стала самой популярной в России в 2019 году. Так, по версии американской службы Apple Music, хит "Грустный дэнс" украинского дуэта Artik & Asti возглавил этот рейтинг.

Вторую строчку заняла песня "Life" российской исполнительницы Юлии Зиверт, а на третьем месте оказалась американка Билли Айлиш с хитом "Bad Guy". Об этом пишет "The Village".

В первой десятке оказалась и украинская группа KAZKA со своим суперхитом "Плакала". Песня, ставшая уже культовой, заняла 10 место.

Украинская песня стала самой популярной в РФ: что известно

Песня Artik & Asti "Грустный дэнс" стала самой популярной в России (скрин: the-village.ru)

Коллектив Artik & Asti был создан в 2010 году уроженцем Запорожья Артемом Ухмуриным. Он нашел в интернете запись певицы Анны Дзюбы (родилась в Черкассах) и предложил ей сотрудничество.

Artik & Asti feat. Артем Качер "Грустный дэнс" (видео: YouTube/SELF MADE MUSIC)

Лирическая композиция коллектива "Моя последняя надежда" прославила группу в 2011 году, набрав на YouTube 1,5 миллиона просмотров буквально за несколько месяцев.

Группа активно гастролирует по России, собирая различные статуэтки.

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