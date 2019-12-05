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Українська пісня стала найпопулярнішою в РФ: що відомо

STYLERПерсони    05.12.2019 - 18:41
Українська пісня стала найпопулярнішою в РФ: що відомо
Українська пісня стала найпопулярнішою в Росії (колаж: РБК-Україна)

Пісня українських музикантів очолила рейтинг за 2019 рік

Українська пісня стала найпопулярнішою в Росії в 2019 році. Так, за версією американської служби Apple Music, хіт "Грустный дэнс" українського дуету Artik & Asti очолив цей рейтинг.

Другу сходинку посіла пісня "Life" російської виконавиці Юлії Зіверт, а на третьому місці опинилася американка Біллі Айлиш з хітом "Bad Guy". Про це пише "The Village".

У першій десятці опинилась і українська група KAZKA зі своїм суперхітом "Плакала". Пісня, що стала вже культовою, посіла 10 місце.

Українська пісня стала найпопулярнішою в РФ: що відомо

Пісня Artik & Asti "Грустный дэнс" стала найпопулярнішою в Росії (скрін: the-village.ru)

Колектив Artik & Asti був створений в 2010 році уродженцем Запоріжжя Артемом Ухмуріним. Він знайшов в інтернеті запис співачки Анни Дзюби (народилася в Черкасах) і запропонував їй співпрацю.

Artik & Asti feat. Артем Качер "Грустный дэнс" (відео: YouTube/SELF MADE MUSIC)

Лірична композиція колективу "Моя последняя надежда" прославила групу у 2011 році, набравши на YouTube 1,5 мільйона переглядів буквально за кілька місяців.

Група активно гастролює по Росії, збираючи різні статуетки.

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