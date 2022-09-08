Украинская модель Виктория Маремуха впервые стала мамой: первые фото из роддома

Также счастливые родители поделились первыми фото малыша. Отметим, что звезда решила не скрывать лицо первенца после рождения.

Малыш родился в 19:59 7 сентября в Киеве. Его вес при рождении составил около 3,5 килограмм, а рост - 54 см.

"Чувствуем себя невероятно счастливыми! Роды были идеальными. Рожать дома было моим лучшим решением! Спасибо всем за поддержку и поздравления, мы отдыхать", - сказала Виктория.

Украинская модель Виктория Маремуха впервые стала мамой (instagram.com/vicky_mare)

Также на следующий день Маремуха поделилась, что ей пришлось стимулировать роды, ведь сын должен был родиться 24 августа. В результате процесс для звезды прошел легко и без неприятностей.

По словам звезды, мальчик родился "с характером", потому что не дал родителям выспаться в первую ночь.

Имя мальчика родители пока не называют.

В комментариях украинские знаменитости и поклонники поздравляют модель и желают здоровья малышу.





Украинская модель Виктория Маремуха впервые стала мамой (instagram.com/vicky_mare)