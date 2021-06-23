Украинская ТВ-звезда вышла замуж за француза Луи: сюрприз для всех!

Финалистка второго сезона популярного шоу "Супермодель по-украински" Виктория Маремуха присоединилась к рядам новоиспеченных невест. В понедельник, 21 июня, неожиданно для всех модель и телезвезда вышла замуж за своего возлюбленного - француза Луи.

Финалистка модельного реалити вышла замуж (фото: instagram.com/vicky_mare)

"Почти для всех наша роспись стала сюрпризом, мы действительно никому ничего не говорили и не собирались. Так мы с Луи для себя решили. Но в момент счастья захотелось им поделиться! О росписи знали только родители и близкие друзья, и то не все. Регистрацией брака дело не закончится. Свадьбе - быть! Как только все наши французские родственники вакцинируются, мы сразу выберем дату и место", - призналась финалистка модельного реалити Нового канала.

Среди гостей - лучший друг Виктории, основатель рекламного агентства Евгений Таллер, который в качестве группы поддержки приходил с Маре на кастинг "Супермодели по-украински".

Виктория Маремуха выходит замуж (instagram.com/vicky_mare)

А макияж невесте делала Виктория Бессараб - главный художник по гриму второго сезона СМПУ. Там девушки познакомились шесть лет назад и общаются до сих пор.

Пара была вместе пять лет (фото: instagram.com/vicky_mare)

Для остальных свадьба стала неожиданностью еще и потому, что летом 2020 года Виктория и Луи расстались. Несколько недель назад они сообщили о воссоединении и тут же расписались.

Любовь победила (фото: instagram.com/vicky_mare)

Пара вместе уже пять лет - они познакомились в Киеве на вечеринке общего знакомого. В декабре 2019 года Луи сделал Виктории предложение руки и сердца - это произошло в Париже.

Виктория Маремуха и ее муж Луи (instagram.com/vicky_mare)

Изначально свадьбу планировали сыграть летом 2020 года, но сначала планам помешал карантин, а затем - расставание. В итоге любовь все равно победила.