Українська модель Вікторія Маремуха вперше стала мамою: перші фото з пологового

Також щасливі батьки поділилися першими фото малюка. Зазначимо, що зірка вирішила не приховувати обличчя первістка після народження.

Малюк народився о 19:59 7 вересня в Києві. Його вага при народжені склала близько 3,5 кілограм, а ріст - 54 см.

"Почуваємося неймовірно щасливими! Пологи були ідеальними.Народжувати вдома було моїм найкращим рішенням! Дякую усім за підтримку і привітання, ми відпочивати", - сказала Вікторія.

Українська модель Вікторія Маремуха вперше стала мамою (instagram.com/vicky_mare)

Також наступного дня Маремуха поділилася, що їй довелося стимулювати пологи, адже син мав народитися 24 серпня. В результаті процес для зірки пройшов легко та без неприємностей.

За словами зірки, хлопчик народився "з характером", тому що не дав батькам виспатися в першу ніч.

Ім'я хлопчика батьки поки не називають.

У коментарях українські знаменитості та шанувальники вітають модель та бажають здоров'я малюку.

Українська модель Вікторія Маремуха вперше стала мамою (instagram.com/vicky_mare)