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Українська модель Вікторія Маремуха вперше стала мамою: перші фото з пологового

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Київ, Четвер 08 вересня 2022 16:13
Українська модель Вікторія Маремуха вперше стала мамою: перші фото з пологового Вікторія Маремуха стала мамою (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українська модель, блогерка та акторка Вікторія Маремуха 7 вересня вперше стала мамою. Народжувала сина вона в Україні, хоч спершу в цілях безпеки планувала зробити це в Франції, звідки її чоловік Луї.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Також щасливі батьки поділилися першими фото малюка. Зазначимо, що зірка вирішила не приховувати обличчя первістка після народження.

Малюк народився о 19:59 7 вересня в Києві. Його вага при народжені склала близько 3,5 кілограм, а ріст - 54 см.

"Почуваємося неймовірно щасливими! Пологи були ідеальними.Народжувати вдома було моїм найкращим рішенням! Дякую усім за підтримку і привітання, ми відпочивати", - сказала Вікторія.

Українська модель Вікторія Маремуха вперше стала мамою: перші фото з пологовогоУкраїнська модель Вікторія Маремуха вперше стала мамою (instagram.com/vicky_mare)

Також наступного дня Маремуха поділилася, що їй довелося стимулювати пологи, адже син мав народитися 24 серпня. В результаті процес для зірки пройшов легко та без неприємностей.

За словами зірки, хлопчик народився "з характером", тому що не дав батькам виспатися в першу ніч.

Ім'я хлопчика батьки поки не називають.

У коментарях українські знаменитості та шанувальники вітають модель та бажають здоров'я малюку.

Українська модель Вікторія Маремуха вперше стала мамою: перші фото з пологовогоУкраїнська модель Вікторія Маремуха вперше стала мамою: перші фото з пологовогоУкраїнська модель Вікторія Маремуха вперше стала мамою: перші фото з пологового

Українська модель Вікторія Маремуха вперше стала мамою (instagram.com/vicky_mare)

Нагадаємо, що Вікторія Маремуха 21 червня несподівано для всіх вийшла заміж за свого коханого - француза Луї.

Також модель розповідала, як познайомилася зі своїм чоловіком.

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