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В Киеве официально откроют главную елку страны: названа дата

STYLERЖизнь    16.12.2019 - 20:47
В Киеве официально откроют главную елку страны: названа дата
Новогодняя елка в Киеве (фото: РБК-Украина)

В Киеве 19 декабря официально откроют главную елку страны

Новогоднюю елку страны официально зажгут 19 декабря на Софийской площади в Киеве. Праздничное открытие состоится в 19:00. Об этом сообщила пресс-служба КГГА. Горожан ждет не только лесная красавица, но и развлечения на любой вкус.

Программа праздничного вечера будет выглядеть так:

17:00 - встреча Святого Николая и карнавальное шествие;

18:00 - начало концерта с оркестром НАОНИ;

19:00 - церемония зажжения елки;

19:45 - выступление группы "Друга ріка".

Напомним, что высота елки составляет более 20 метров. В этом году ее украсили 800 новогодними игрушками и более 3 км разноцветных гирлянд. Вокруг елки развернется восьмиконечная звезда из ярких гирлянд. Главные герои сказки о Щелкунчике будут украшать елку вместе с украинскими казаками.

На Контрактовой площади будет стоять рождественский европейский городок, который обустроят в украинских традициях. В этом году будет тематика традиционного гончарства с росписью Полтавского края.

Кстати, рождественские ярмарки в Киеве будут открыты на Софийской и Контрактовой площадях. Кроме того, в этом день 12 елок зажгут еще в 10 районах Киева.

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