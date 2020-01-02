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Українська ялинка потрапила до п'ятірки найкрасивіших у Європі (фото)

STYLERЖиття    02.01.2020 - 12:31
Українська ялинка потрапила до п'ятірки найкрасивіших у Європі (фото)
Ялинка у Києві на Софійській площі (фото: facebook.com/kievcity.gov.ua)

Столична ялинка увійшла в топ найкрасивіших

Головна ялинка України, яка розташована на Софійській площі, увійшла в рейтинг найбільш красивих новорічних ялинок в Європі. При цьому наше святкове дерево зайняло 5 місце з 17. Рейтинг склав туристичний портал European Best Destinations.

Довжина київської ялинки в цьому році склала 30 метрів. При цьому на ній розмістили близько тисячі прикрас. Крім того, святкове дерево прикрасили десятками кілометрів гірлянд.

Ялинка на Софійській площі вийшла дійсно дуже привабливою, тому не дивно, що вона змогла обійти ялинки в Парижі, Стокгольмі, Брюсселі, Відні, Римі та інших містах.

Українська ялинка потрапила до п'ятірки найкрасивіших у Європі (фото)

Ялинка у Києві на Софійській площі (фото: facebook.com/kievcity.gov.ua)

Перше місце в рейтингу зайняла ялинка, яка встановлена у столиці Литви - Вільнюсі. На другому місці знаходиться ялинка, яка радує жителів і гостей Праги. Третє місце отримала французька ялинка у Страсбурзі. На четвертому місці знаходиться ялинка, яка стоїть в німецькому Кельні.

Українська ялинка потрапила до п'ятірки найкрасивіших у Європі (фото)

Ялинка у Вільнюсі (фото: facebook.com/alexandrmisko)

Варто зазначити, що останні три місця зайняли новорічні ялинки в Стокгольмі, Брашові та Парижі.

Нагадаємо, що головну новорічну ялинку країни офіційно запалили 19 грудня. Біля неї також розташований різдвяний ринок, який буде відкритий для відвідувачів до 13 січня.

Раніше повідомлялося про те, що Глава Православної церкви митрополит Епіфаній розповів, що потрібно робити, щоб рік був щасливим і духовно корисним.

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