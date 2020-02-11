Украинская чемпионка готовится к Олимпиаде 2020 в ужасных условиях

Олимпиада 2020 пройдет этим летом в столице Японии – Токио. Спортсмены со всего мира ведут активную подготовку к летним Олимпийским играм. Украинская чемпионка Европы в беге на 800 м Наталья Прищепа тоже ведет подготовку, но условия ее тренировок, мягко говоря, оставляют желать лучшего.

Спортивный журналист и директор телеканалов "Футбол 1, 2, 3" Александр Денисов показал те условия, в которых приходится тренироваться нашей спортсменке.

На своей странице в Facebook Денисов опубликовал видео из Ровно, на котором хорошо видно место, где тренируется Прищепа. Денисов назвал это место "сараем", и подчеркнул, что девушка занимается в перчатках, поэтому можно предположить, что температура воздуха в этом зале тоже не сильно комфортная для спортсменки.

Тренировка Натальи Прищепы (видео: facebook.com/alexander.denisov1)

"Передаю привет Федерации легкой атлетики Украины! Олимпийскому Комитету тоже не лишне будет знать. Это город Ровно. Вот в таких условиях готовится к Олимпийским Играм 2020 двукратная чемпионка Европы в беге на 800 м Наталья Прищепа. Мало того, что это сарай, мало того, что практически головой в дверь, так ещё и перчатки на руках указывают на температуру внутри помещения. Пробивать на совесть местных чиновников дело пустое, но пусть теперь все знают, как в Ровно поддерживаются спорт и чемпионы Европы", - отметил Денисов.

Скриншот с Facebook

Пользователи сети также прокомментировали данное видео.

Печаль. Да ничего не изменилось еще с моих времен. Такое заряжает на победы это точно! Шлю мысленно поддержку Наталье! И победы на ОИ 2020!

И что делать? Строят новый стадион. Более скажу, у нас даже нет большого искусственного поля;

Пока не будет закреплено законодательно процент территории, который нужно отвести под площадки для спорта и не предложены инвесторам интересные условия, ничего не изменится;

В Украине так всегда было, с любым видом спорта, кроме футбола (Донецк не в счет);

Кстати федерация легкой атлетики в Ровенской области из кожи лезет, чтобы создать условия для спортсменов. Их как раз, вины нет.

Скриншоты с Facebook