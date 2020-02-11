Украинская чемпионка готовится к Олимпиаде 2020 в ужасных условиях

Украинская чемпионка Наталья Прищепа готовится к Олимпиаде 2020 в очень плохих условиях
Олимпиада 2020 пройдет этим летом в столице Японии – Токио. Спортсмены со всего мира ведут активную подготовку к летним Олимпийским играм. Украинская чемпионка Европы в беге на 800 м Наталья Прищепа тоже ведет подготовку, но условия ее тренировок, мягко говоря, оставляют желать лучшего.
Спортивный журналист и директор телеканалов "Футбол 1, 2, 3" Александр Денисов показал те условия, в которых приходится тренироваться нашей спортсменке.
На своей странице в Facebook Денисов опубликовал видео из Ровно, на котором хорошо видно место, где тренируется Прищепа. Денисов назвал это место "сараем", и подчеркнул, что девушка занимается в перчатках, поэтому можно предположить, что температура воздуха в этом зале тоже не сильно комфортная для спортсменки.
Тренировка Натальи Прищепы (видео: facebook.com/alexander.denisov1)
"Передаю привет Федерации легкой атлетики Украины! Олимпийскому Комитету тоже не лишне будет знать. Это город Ровно. Вот в таких условиях готовится к Олимпийским Играм 2020 двукратная чемпионка Европы в беге на 800 м Наталья Прищепа. Мало того, что это сарай, мало того, что практически головой в дверь, так ещё и перчатки на руках указывают на температуру внутри помещения. Пробивать на совесть местных чиновников дело пустое, но пусть теперь все знают, как в Ровно поддерживаются спорт и чемпионы Европы", - отметил Денисов.
Скриншот с Facebook
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Скриншоты с Facebook