Українська чемпіонка готується до Олімпіади 2020 в жахливих умовах

Українська чемпіонка Наталя Прищепа готується до Олімпіади 2020 в дуже поганих умовах
Олімпіада 2020 пройде цього літа в столиці Японії – Токіо. Спортсмени зі всього світу ведуть активну підготовку до літніх Олімпійських ігор. Українська чемпіонка Європи в бігу на 800 м Наталія Прищепа теж веде підготовку, але умови її тренувань, м'яко кажучи, залишають бажати кращого.
Спортивний журналіст і директор телеканалів "Футбол 1, 2, 3" Олександр Денисов показав ті умови, в яких доводиться тренуватися нашій спортсменці.
На своїй сторінці в Facebook Денисов опублікував відео з Рівного, на якому добре видно місце, де тренується Прищепа. Денисов назвав це місце "сараєм", і підкреслив, що дівчина займається в рукавичках, тому можна припустити, що температура повітря в цьому залі теж не дуже комфортна для спортсменки.
Тренування Наталі Прищепи (відео: facebook.com/alexander.denisov1)
"Передаю привіт Федерації легкої атлетики України! Олімпійському Комітету теж не зайве буде знати. Це місто Рівне. Ось в таких умовах готується до Олімпійських Ігор 2020 дворазова чемпіонка Європи в бігу на 800 м Наталія Прищепа. Мало того, що це сарай, мало того, що практично головою в двері, так ще й рукавички на руках вказують на температуру всередині приміщення. Пробивати на совість місцевих чиновників справа пуста, але нехай тепер всі знають, як у Рівному підтримуються спорт і чемпіони Європи", - зазначив Денисов.
Скріншот з Facebook
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Скріншоти з Facebook