Украинская боец UFC начала продавать свои откровенные фото и вызвала гнев сети

Украинская боец UFC Марина Мороз в соцсетях любит демонстрировать свое спортивное тело. При этом она не только показывает фото, но решила еще и заработать на этом.

Для заработка она сделала свой сайт с фото, месячный доступ к которому доступен за 9,99 долларов. При этом спортсменка рекламирует платные фото в своем Instagram .

Отметим, что девушке есть что показать.

Стоит отметить, что не все подписчики оценили предприимчивость 29-летней украинки.

Она также выложила скриншот с сообщением от Instagram о нарушении правил сообщества и удалении соответствующей фотографии.

На другом фото Марина позирует на кровати. При этом подписано, что на сайте находятся "только лучшие фото".

В частности, на одном из последних фото она выложила фото, на котором прикрыла "пятую точку" большим красным сердечком. Кто хочет посмотреть фото полностью необходимо перейти на сайт.

Напомним, двухразовая чемпионка Европы по художественной гимнастике Валерия Юзьвяк рассказала о своем страшном недуге. У 21-летней украинки диагностирован рак, и она нуждается в помощи.

Мы также писали о том, что в Чехии на заработках трагически погибла украинка. У нее остался маленький ребенок.