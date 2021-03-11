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Украинская боец UFC начала продавать свои откровенные фото и вызвала гнев сети

Автор: Styler

Украинская боец UFC Марина Мороз в соцсетях любит демонстрировать свое спортивное тело. При этом она не только показывает фото, но решила еще и заработать на этом.

Для заработка она сделала свой сайт с фото, месячный доступ к которому доступен за 9,99 долларов. При этом спортсменка рекламирует платные фото в своем Instagram.

Скриншот с сайта

В частности, на одном из последних фото она выложила фото, на котором прикрыла "пятую точку" большим красным сердечком. Кто хочет посмотреть фото полностью необходимо перейти на сайт.

Скриншот с Instagram

На другом фото Марина позирует на кровати. При этом подписано, что на сайте находятся "только лучшие фото".

Скриншот с Instagram

Она также выложила скриншот с сообщением от Instagram о нарушении правил сообщества и удалении соответствующей фотографии.

Скриншот с Instagram

Стоит отметить, что не все подписчики оценили предприимчивость 29-летней украинки.

  • Проститутка,
  • А зачем? Я одного не могу понять, без каких-либо упреков. Просто ради удовольствия и интереса? Не думаю я же, что ради денег,
  • Нет, ты слишком хороша для такого дерь*а.

Отметим, что девушке есть что показать.

Марина Мороз (фото: instagram.com/maryna_moroz_ufc)

Напомним, двухразовая чемпионка Европы по художественной гимнастике Валерия Юзьвяк рассказала о своем страшном недуге. У 21-летней украинки диагностирован рак, и она нуждается в помощи.

Мы также писали о том, что в Чехии на заработках трагически погибла украинка. У нее остался маленький ребенок.

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