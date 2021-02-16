Двухразовая чемпионка Европы из Украины больна раком: пишу и руки дрожат

Об этом Валерия написала на своей странице в Instagram.

"Всем привет ! Если честно, то пишу и руки дрожат.. Мне поставили диагноз: рабдомиосаркома. Я знаю, что среди вас есть множество добрых и отзывчивых людей, поэтому хочу попросить у вас финансовой помощи, т.к. сумма действительно очень большая. Заранее большое спасибо. Я вас всех очень люблю", - написала под видео спортсменка.

В ролике она объяснила, что пропала с тренировок именно из-за болезни. У нее злокачественная опухоль и ей требуется дорогостоящее лечение в Германии. Спортсменка отметила, что у нее большие шансы на выздоровление, но ей очень важна моральная поддержка.

Для тех, кто хочет помочь Валерии, она разместила данные для денежных переводов.

5363542015389795 UAH

Юзьвяк Валерия Вадимовна

Данные для международных переводов:

Bank Name:

Privatbank

Account Holder Name: Yuzvjak Valeryja

IBAN:UA633052990000026202898581190

SWIFT Code:

PBANUA2X

Adresse:UKRAINE, Kyiv, 1D Hrushevskoho str.