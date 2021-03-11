Українська боєць UFC почала продавати свої відверті фото і викликала гнів мережі

Українська боєць UFC Марина Мороз в соцмережах любить демонструвати своє спортивне тіло. При цьому вона не тільки показує фото, але вирішила ще й заробити на цьому.

Для заробітку вона зробила свій сайт з фото, місячний доступ до якого доступний за 9,99 доларів. При цьому спортсменка рекламує платні фото у своєму Instagram .

Зазначимо, що дівчині є що показати.

Вона також виклала скріншот з повідомленням від Instagram про порушення правил співтовариства та видалення відповідної фотографії.

На іншому фото Марина позує на ліжку. При цьому підписано, що на сайті знаходяться "тільки кращі фото".

Зокрема, на одному з останніх фото вона виклала фото, на якому прикрила "п'яту точку" великим червоним сердечком. Хто хоче подивитися фото повністю необхідно перейти на сайт.

Нагадаємо, дворазова чемпіонка Європи з художньої гімнастики Валерія Юзьвяк розповіла про свою страшну хворобу. У 21-річної українки діагностований рак, і вона потребує допомоги.

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