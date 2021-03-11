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В Чехии на заработках трагически погибла украинка: ее малыш остался сиротой

Новина українською → Четверг 11 марта 2021 10:53
В Чехии на заработках трагически погибла украинка: ее малыш остался сиротой В Чехии погибла украинка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чехии трагически погибла молодая украинка Оксана Василив. Женщина приехала в страну на заработки из Ивано-Франковской области.

Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что девушка упала с высоты, когда под ней провалился стеклянный пол в помещении банка

Оксана была вынуждена ездить на заработки, чтобы содержать ребенка и пожилую маму, ведь достойной работы на родине не нашла. Ее сын, которому еще не исполнилось и четырех лет, остался сиротой.

В Чехии на заработках трагически погибла украинка: ее малыш остался сиротойВ Чехии погибла молодая украинка (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В комментариях украинцы выразили соболезнования о смерти украинки.

  • Жалко как. Молодая мама и ребенок один, думаю бабушке ой как тяжело будет. Да и худенькая такая, я понимаю еще в весе, да и сколько людей таки топтались, а погибла именно она. Судьба ужасная да и где-то пошел раскол, никто не обратил внимания. Надеюсь банк как то выделит средства для мамы, может быть.
  • З правильним адвокатом, тепер банк виплатить скільки бабла, що дитині на частину життя вистачить.
  • Горе многогранное. И что погибла молодая женщина, дите осталось сиротой, страна, которая вынудила ее оставить младенца и ехать в чужие края зарабатывать на хлеб.

Как мы писали ранее, в Москве нашли мертвую и истощенную украинскую писательницу.

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